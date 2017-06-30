Трамп пообещал обеспечить Украину «миллионами тонн» угля

Президент США Дональд Трамп объявил о планах экспортировать энергоресурсы за рубеж. В частности, он заявил, что Америка готова поставить «миллионы тонн угля» Украине.

«Украина сообщила нам, что ей нужны миллионы и миллионы тонн [угля], — заявил президент. — Есть много мест, где он нужен, и мы готовы продавать его туда и всем, кому он нужен».

Трамп также пообещал снять введенные администрацией Барака Обамы ограничения на кредитование иностранных предприятий, связанных с углем.

Это заявление Дональд Трамп сделал во время выступления в министерстве энергетики США. Свой план президент назвал стратегией энергетического доминирования и объявил о наступлении «золотой эры американского энергетического бизнеса».