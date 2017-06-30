Теневую экономику России оценили в 39 процентов ВВП. Это четвертое место в мире
Россия находится на четвертом месте в мире по размеру теневой экономики, которая составляет 33,6 триллиона рублей или 39 процентов ВВП страны. Об этом сообщается в исследовании Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров.
Опрошенные предприниматели и эксперты оценили экономики 28 стран. Самый большой теневой сектор был выявлен в Азербайджане (67% ВВП). На втором месте находится Нигерия (48%), третьей стала Украина (46%). Замыкает пятерку Шри-Ланка (38%).
Минимальный объем теневой экономики зафиксирован в США (7,8% ВВП), Японии (10%) и Китае (10,2%).
Эксперты ассоциации полагают, что к 2025 году ситуация в России не изменится, доля теневого сектора сохранится на уровне 39,3 процента ВВП.
В апреле 2017 года Минфин России объявил, что около 10-12 триллионов рублей зарплат в стране выплачиваются «в конвертах» (в компаниях) или неформально (когда человек работает на себя).
При этом весь объем теневой экономики российские власти оценивают в 22 процента ВВП, рассказал в 2016 году агентству РИА Новости неназванный федеральный чиновник.