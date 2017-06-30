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Познер: Путин и РПЦ так и не ответили, сажают ли в России за атеизм

Интерфакс
07:53, 30 июня 2017
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Телеведущий Владимир Познер заявил, что так и не получил ответа на вопрос, судят ли в России за атеизм. Свой вопрос Познер в мае адресовал президенту России Владимиру Путину, патриарху Кириллу и главе Конституционного суда Валерию Зорькину.

«РПЦ ответила, что, мол, я могу не беспокоиться. А Путин не ответил. Но [пресс-секретарь президента Дмитрий] Песков сказал, что он считает, что это не государственный вопрос, это риторический вопрос, и не надо на это особо обращать внимание», — пояснил Познер.

Журналист добавил, что ожидал от РПЦ именно такого ответа, заметив, что не считает высказывание церкви ответом по существу. Познер также упомянул выступление представителя РПЦ Владимира Легойды на канале «Царьград», который, по мнению телеведущего, «ничего убедительного мне сказать не смог».

Познер рассказал, что задал свой вопрос об атеизме, так как хотел акцентировать внимание к ситуации, когда закон «позволяет привлечь к суду человека за невероятные вещи».

Вопрос Познера прозвучал в эфире Первого канала после приговора блогеру Руслану Соколовскому, которому дали 3,5 года условно за оскорбление чувств верующих, возбуждение ненависти и незаконный оборот шпионского оборудования. Поводом для уголовного дела против Соколовского стал видеоролик, где тот ловит покемонов в церкви.
В Конституционном суде сказали, что комментируют только поданные в официальном порядке жалобы. РПЦ заявила, что атеистические убеждения никого не оскорбляют.

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