Порошенко отклонил петицию о восстановлении доступа к «ВКонтакте» на Украине

Президент Украины Петр Порошенко отклонил петицию об отмене блокировки на территории страны российской соцсети «ВКонтакте». Петицию на сайте президента подписали более 25 тысяч человек.

В ответе на петицию Порошенко заявил, что «ВКонтакте» и другие заблокированные российские сервисы «широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».

Примерами российского влияния на события на Украине с помощью соцсетей президент назвал, в частности, «фейковые протесты поляков во Львовской области» и случаи использования россиянами фальшивых аккаунтов с целью спровоцировать беспорядки на Украине.

«Российские социальные сети стали также рассадником деструктивных групп вроде печально суицидальных сообществ типа „Синий кит“ („депрессивный дельфин“, „Море китов“ и т. д.), а соцсеть „ВКонтакте“ остается едва ли не главным вместилищем „пиратского“ контента в мире», — отметил президент Украины.