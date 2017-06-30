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Порошенко отклонил петицию о восстановлении доступа к «ВКонтакте» на Украине

Президент Украины
09:29, 30 июня 2017
Надежный источник

Президент Украины Петр Порошенко отклонил петицию об отмене блокировки на территории страны российской соцсети «ВКонтакте». Петицию на сайте президента подписали более 25 тысяч человек.

В ответе на петицию Порошенко заявил, что «ВКонтакте» и другие заблокированные российские сервисы «широко используются российскими спецслужбами для продвижения российской пропаганды и проведения специальных информационных операций против Украины и ее граждан».

Примерами российского влияния на события на Украине с помощью соцсетей президент назвал, в частности, «фейковые протесты поляков во Львовской области» и случаи использования россиянами фальшивых аккаунтов с целью спровоцировать беспорядки на Украине.

«Российские социальные сети стали также рассадником деструктивных групп вроде печально суицидальных сообществ типа „Синий кит“ („депрессивный дельфин“, „Море китов“ и т. д.), а соцсеть „ВКонтакте“ остается едва ли не главным вместилищем „пиратского“ контента в мире», — отметил президент Украины.

«Поддержание электронной петиции об отмене блокировки интернет-ресурса „ВКонтакте“ считаю невозможным», — написал Петр Порошенко.

Президент Украины
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Яндекс» и другие российские сайты были заблокированы на Украине в середине мая в рамках расширения антироссийских санкций.
По данным владельца «ВКонтакте» и «Одноклассников» компании Mail.Ru, на Украине попавшими под запрет сайтами пользуются 25 миллионов человек. Население Украины, по данным на начало 2017 года, составляет около 42 миллионов человек.

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