МВД предложило отправлять мигрантов на Дальний Восток и создать для них специальный телеканал

Министерство внутренних дел подготовило концепцию миграционной политики до 2020 года, в которой описано создание механизма для стимулирования переселения иммигрантов на Дальний Восток и в Байкальский регион. Проект соответствующего указа президента опубликован для общественного обсуждения.

Такие меры, по замыслу авторов документа, необходимы, поскольку в указанных регионах недостаточно трудоспособного населения и «неблагоприятная» демографическая ситуация. На Дальний Восток предложено переселять и внутренних трудовых мигрантов.

Помимо этого МВД предлагает улучшить инфраструктуру для адаптации мигрантов. В частности, планируется создать специальный телеканал, который будет заниматься просвещением.

Как выяснил «Коммерсант», сейчас в Кремле обсуждают возможность возрождения отдельной миграционной службы (полномочия ФМС передали МВД в 2016 году). Выбрать ведомство для адаптации мигрантов должны были до 1 июня, но это до сих пор не сделано. Помимо самого МВД на выполнение этой функции претендует Федеральное агентство по делам национальностей.