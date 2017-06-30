«Инвитро» прекратила прием анализов из-за вируса-вымогателя

Лаборатория «Инвитро» приостановила прием анализов в своих центрах в России, Казахстане и Белоруссии из-за кибератаки, сообщается на сайте компании.

«Биоматериал, полученный в период технического сбоя, сохранен с соблюдением всех преаналитических требований и будет обработан», — говорится в заявлении.

Компания делает все возможное для устранения ущерба, причиненного кибератакой, и возвращения к штатному режиму работы.

Персональные данные клиентов, подчеркнули в «Инвитро», не пострадали.