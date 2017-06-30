«Инвитро» прекратила прием анализов из-за вируса-вымогателя
Лаборатория «Инвитро» приостановила прием анализов в своих центрах в России, Казахстане и Белоруссии из-за кибератаки, сообщается на сайте компании.
«Биоматериал, полученный в период технического сбоя, сохранен с соблюдением всех преаналитических требований и будет обработан», — говорится в заявлении.
Компания делает все возможное для устранения ущерба, причиненного кибератакой, и возвращения к штатному режиму работы.
Персональные данные клиентов, подчеркнули в «Инвитро», не пострадали.
Вирус-вымогатель, блокирующий компьютер и требующий перечислить определенную сумму в биткоинах для восстановления доступа, впервые был зафиксирован на Украине 27 июня.
Вирус известен под названием Petya, хотя в «Лаборатории Касперского» утверждают, что он значительно отличается от одноименного вируса, зарегистрированного около года назад, и называют его ExPetr.
В России ранее от вируса-вымогателя пострадали пострадали Evraz, Mondelez, «Газпром», «Роснефть», «Татнефть», а также банк «Хоум кредит».
Сеть «Инвитро» состоит из более чем 900 медицинских офисов.