Facebook запустила функцию «найти бесплатный Wi-Fi» по всему миру

Facebook выпустила обновление своих мобильных приложений, в которых функция «найти бесплатный Wi-Fi» стала доступна по всему миру.

Ранее эта функция была доступна лишь в некоторых странах и не всем пользователям. Чтобы точку доступа можно было найти, владелец заведения должен указать на странице в фейсбуке, что у него есть открытый Wi-Fi.

Поиск Wi-Fi расположен в боковом меню мобильного приложения, надо кликнуть на закладку «Еще».