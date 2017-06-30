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Facebook запустила функцию «найти бесплатный Wi-Fi» по всему миру

Facebook Newsroom
17:08, 30 июня 2017
Надежный источник

Facebook выпустила обновление своих мобильных приложений, в которых функция «найти бесплатный Wi-Fi» стала доступна по всему миру.

Ранее эта функция была доступна лишь в некоторых странах и не всем пользователям. Чтобы точку доступа можно было найти, владелец заведения должен указать на странице в фейсбуке, что у него есть открытый Wi-Fi.

Поиск Wi-Fi расположен в боковом меню мобильного приложения, надо кликнуть на закладку «Еще».

Find Wi-Fi

Опубликовано Facebook 29 июня 2017 г.
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