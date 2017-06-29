В Госдуму внесли законопроект о запрете курения около подъездов

В Госдуму 29 июня внесен законопроект, предлагающий запретить курение на расстоянии меньше десяти метров от подъездов многоквартирных домов. Авторами инициативы выступили шесть членов Совета Федерации.

Законопроект предлагает дополнить пункт антитабачного закона, который сейчас запрещает курить «в лифтах и помещениях общего пользования многоквартирных домов», словами «в местах на открытом воздухе на расстоянии менее чем десять метров от входов в подъезды».

Согласно пояснительной записке, сейчас «широко распространена» ситуация, когда «соседи или гости курят у входа в многоквартирный дом», а жители подъезда «вынуждены постоянно вдыхать табачный дым, проходя в собственные дома».

«Проблема усугубляется, когда на первом этаже дома располагается офис или магазин», — считают авторы законопроекта.

Они отмечают, что курильщики «часто придерживаются противоположных взглядов и просто не задумываются о неудобствах, которые причиняют другим гражданам», что приводит к конфликтам.