В Донецке на территории университета произошел взрыв 

В Донецке на территории Донецкого национального университета экономики и торговли произошел взрыв, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента.

Представитель руководства ДНР Эдуард Басурин «Интерфаксу», что в результате взрыва никто не пострадал. «По уточненным данным, взрыв прогремел в актовом зале торгового института. Однако в этот момент там никого не было, обошлось лишь разрушением части конструкций здания», — сказал он.

Ранее источник «Интерфакса» заявил, что в результате взрыва, по предварительным данным, есть пострадавшие и погибшие.

«Согласно предварительным данным, могла сработать закладка — самодельное взрывное устройство», — сказал источник.