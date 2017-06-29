28 июня стало известно , что Яковлев находится в реанимации в одной из московских больниц. У него диагностировали двустороннюю пневмонию легких.

В Москве умер бывший солист «Иванушек International» Олег Яковлев. О смерти Яковлева сообщила его девушка Александра Куцевол. Яковлеву было 47 лет.

Яковлев вошел во второй состав «Иванушек», сменив в 1998 году Игоря Сорина, который вскоре после ухода из группы погиб, выпав из окна. Олег Яковлев был в составе «Иванушек» до 2013 года, а затем занялся сольной карьерой.