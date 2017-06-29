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Суд отклонил иск Дадина о передаче РЕН ТВ видеозаписей из колонии

Интерфакс
12:29, 29 июня 2017
Надежный источник

Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск Ильдара Дадина о передаче видеозаписей из колонии телеканалу РЕН. Об этом сообщила пресс-служба суда, не став объяснять причины отклонения иска. Адвокат Дадина Николай Зборошенко заявил, что решение суда будет обжаловано.

Дадин подал иск к ФСИН, Следственному комитету и Генпрокуратуре РФ в мае. Поводом для обращения в суд стала передача РЕН ТВ записей с участием Дадина, сделанных камерами наблюдения и видеорегистраторами в сегежской колонии номер 7.

Как заявил тогда адвокат Зборошенко, было нарушено право его подзащитного на уважение частной жизни, «к которому относится право на изображение, поскольку записи попали в распоряжение РЕН ТВ без его согласия».

Позже Дадин попросил привлечь в качестве ответчиков по иску Минфин РФ для взыскания 350 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и руководство колонии в Сегеже.

Ильдар Дадин был первым в России приговорен к реальному сроку (2,5 года лишения свободы) за неоднократное нарушение правил проведения митинга.
В ноябре 2016 года «Медуза» опубликовала письмо Дадина о пытках и издевательствах в колонии номер 7 в Сегеже, где он отбывал наказание. Информацию о пытках подтвердили и другие заключенные этой колонии, а также их родственники. ФСИН и СК, в свою очередь, заявили, что никаких нарушений в колонии не выявлено.
Дадин был переведен в другую колонию, а в феврале Верховный суд постановил отменить его приговор за отсутствием состава преступления. В марте Дадин вышел на свободу.

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