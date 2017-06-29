Суд отклонил иск Дадина о передаче РЕН ТВ видеозаписей из колонии

Замоскворецкий суд Москвы отказался удовлетворить иск Ильдара Дадина о передаче видеозаписей из колонии телеканалу РЕН. Об этом сообщила пресс-служба суда, не став объяснять причины отклонения иска. Адвокат Дадина Николай Зборошенко заявил, что решение суда будет обжаловано.

Дадин подал иск к ФСИН, Следственному комитету и Генпрокуратуре РФ в мае. Поводом для обращения в суд стала передача РЕН ТВ записей с участием Дадина, сделанных камерами наблюдения и видеорегистраторами в сегежской колонии номер 7.

Как заявил тогда адвокат Зборошенко, было нарушено право его подзащитного на уважение частной жизни, «к которому относится право на изображение, поскольку записи попали в распоряжение РЕН ТВ без его согласия».

Позже Дадин попросил привлечь в качестве ответчиков по иску Минфин РФ для взыскания 350 тысяч рублей в качестве моральной компенсации и руководство колонии в Сегеже.