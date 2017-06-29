Германия разгромила Мексику и стала соперником Чили в финале Кубка конфедераций

Сборная Германии по футболу стала вторым финалистом Кубка конфедераций, обыграв команду Мексики со счетом 4:1. Матч прошел в Сочи вечером 29 июня.

Первые два мяча забил полузащитник немцев Леон Горетцка в самом начале матча, на 6-й и 8-й минутах. Третий гол в ворота мексиканцев забил Тимо Вернер во второй половине встречи.

На 89-й Марко Фабиан забил единственный ответный гол. В добавленное время Мексика пропустила еще один мяч, после удара Амина Юнеса.

28 июня в финал вышла сборная Чили, которая по пенальти обыграла Португалию со счетом 3:0; в ходе серии вратарь чилийцев Кладиуо Браво отбил три 11-метровых удара.

Финал турнира пройдет вечером 2 июля в Санкт-Петербурге. Днем того же дня в Москве Португалия и Мексика сыграют матч за третье место.