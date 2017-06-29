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ФСИН предупредила Навального о возможной отмене условного срока

Кира Ярмыш
13:54, 29 июня 2017
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Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предупредили Алексея Навального, который отбывает административный арест за организацию несогласованного митинга, о возможной отмене условного срока по делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Вынесение предупреждения о возможной отмене условного осуждения предусмотрено Уголовно-исполнительным кодексом РФ. Предупреждение может быть вынесено за уклонение от наложенных судом обязанностей или привлечение к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Систематические нарушения позволяют ФСИН обратиться в суд с просьбой заменить условный срок на реальный.

Алексей Навальный находится под арестом за организацию несогласованного митинга 12 июня. Сперва его приговорили к 30 суткам ареста, но позже суд сократил наказание до 25 суток. После предыдущих антикоррупционных митингов 26 марта Навальный также был посажен под арест.
Навальный в 2014 году был осужден на 3,5 года условно по делу «Ив Роше» — его признали виновным в мошенничестве при заключении контрактов на перевозку с этой компанией. Его брат Олег получил такой же реальный срок.
В 2017 году Алексей Навальный и Петр Офицеров были признаны виновными в хищении по итогам второго процесса по делу «Кировлеса». Их приговорили к пяти и четырем годам лишения свободы условно.
ФСИН предупреждала оппозиционера о возможной отмене условного срока в 2014 году, после первого процесса по делу «Кировлеса». В дальнейшем, уже после приговора по делу «Ив Роше», ведомство несколько раз просило заменить Навальному условный срок на реальный, но суд отказывался делать это.
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