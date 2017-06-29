ФСИН предупредила Навального о возможной отмене условного срока

Сотрудники Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) предупредили Алексея Навального, который отбывает административный арест за организацию несогласованного митинга, о возможной отмене условного срока по делам «Кировлеса» и «Ив Роше». Об этом сообщила его пресс-секретарь Кира Ярмыш.

Сегодня к Навальному в спецприемник приходили сотрудники ФСИН и вынесли предупреждение об отмене условного срока по делу Кировлеса и Ив Роше — Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) June 29, 2017

Вынесение предупреждения о возможной отмене условного осуждения предусмотрено Уголовно-исполнительным кодексом РФ. Предупреждение может быть вынесено за уклонение от наложенных судом обязанностей или привлечение к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Систематические нарушения позволяют ФСИН обратиться в суд с просьбой заменить условный срок на реальный.