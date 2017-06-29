Анатолий Сердюков вошел в совет директоров «КамАЗа»

Бывший министр обороны Анатолий Сердюков стал членом совета директоров «КамАЗа». Такое решение было принято на годовом собрании акционеров автоконцерна.

Анатолий Сердюков с октября 2015 года занимает пост индустриального директора авиационного кластера госкорпорации «Ростех». Корпорация «Ростех» владеет 49,9 процента «КамАза».

Сердюков с февраля 2007 года по ноябрь 2012 года занимал пост министра обороны. Он был отправлен в отставку на фоне расследования масштабного дела о коррупции в Минобороны — дела «Оборонсервиса». Основным фигурантом дела была глава департамента имущественных отношений Минобороны России Евгения Васильева, с которой, по данным СМИ, Сердюкова связывали близкие отношения.

Бывший министр обороны был фигурантом дела о халатности, связанного со строительством дороги к частному владению за счет бюджета. По этому делу Сердюкова амнистировали.

Васильева в мае 2015 года была приговорена к пяти годам колонии. В срок наказания ей зачли время пребывания под арестом, в результате Васильева вышла из колонии по УДО вскоре после того, как приговор вступил в силу.