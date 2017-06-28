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Четверым полицейским предъявили обвинения по делу о гибели 96 человек на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году

Королевская служба обвинителей
20:26, 28 июня 2017
Надежный источник

В Великобритании 28 июня предъявили обвинения шести людям по делу о давке на стадионе «Хиллсборо» в 1989 году, в которой погибли 96 человек.

Бывшего главного суперинтенданта полиции Южного Йоркшира Дэвида Дакенфилда, который отдал приказ пустить на уже заполненные трибуны опоздавших болельщиков, обвинили в непредумышленном убийстве 95 человек.

Как пояснили в Королевской службе обвинителей, закон не позволяет привлечь Дакенфилда к ответственности за смерть 96-го человека, который умер спустя почти четыре года после случившегося.

Юрист Питер Меткалф, бывший главный суперинтендант Дональд Дентон и его подчиненный Алан Фостер обвиняются в препятствовании осуществлению правосудия за то, что изменили показания полицейских о случившемся во время предыдущих разбирательств.

Обвинения также предъявлены бывшему главному констеблю Южного Йоркшира и Мерсисайда Норману Беттисону и Грэму Генри Макреллу, который отвечал за безопасность в клубе «Шеффилд Уэнсдей».

Все обвиняемые, кроме Дакенфилда, предстанут перед судом 9 августа. Для начала процесса против него обвинению нужно добиться отмены решения судьи 1999 года, который рассматривал частное обвинение против полицейского и запретил снова привлекать его к ответственности.

Давка на стадионе «Хиллсборо», в результате которой погибли 96 человек и около 400 пострадали, произошла 15 апреля 1989 года во время полуфинала Кубка Англии по футболу между клубами «Ноттингем Форест» и «Ливерпуль». Это случилось из-за того, что полиции направила две тысячи опоздавших болельщиков на полные трибуны, ограниченные металлическими решетками.
В 2016 году было завершено новое судебное дознание причины смерти 96 погибших. Присяжные пришли к выводу, что к гибели людей привели ошибочные действия полиции. 

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