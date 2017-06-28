На митинг за увеличение финансирования науки пришли несколько сотен человек

Несколько сотен человек приняли участие в митинге с требованием повысить зарплаты ученым и увеличить финансирование науки.

Митинг, согласованный профсоюзом работников РАН, прошел на Суворовской площади в Москве. ТАСС оценил количество пришедших в 400 человек, РБК пишет, что участников было от 500 до тысячи. Сообщается, что в мероприятии приняли участие ученые из многих российских регионов.

Среди требований участников было увеличение внутренних затрат на исследования и разработки до 1,77 процента ВВП, в том числе за счет увеличения финансирования Российского научного фонда и Российского фонда фундаментальных исследований.

В случае, если их требования не будут услышаны, участники митинга пообещали осенью 2017 года провести массовые акции протеста по всей стране.