КНДР пообещала приговорить бывшего президента Южной Кореи к смерти за организацию покушения на Ким Чен Ына

Власти КНДР объявили, что приговорят бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе к смертной казни за организацию покушения на северокорейского лидера Ким Чен Ына. Сообщение силовых ведомств КНДР распространило государственное информагентство ЦТАК.

Такое же наказание ждет бывшего главу южнокорейского Национального агентства разведки (НАР) Ли Бен Хо, заявили в КНДР.

В сообщении сказано, что Пак Кын Хе планировала операцию по смене руководства Северной Кореи с 2015 года.

«Южнокорейские власти согласно международной конвенции немедленно должны передать [КНДР] свору изменницы Пак Кын Хе и главы марионеточной разведывательной службы Ли Бен Хо, совершившую крупнейшее государственное террористическое преступление», — сказано в в русскоязычном сообщении ЦТАК.

Представители НАР в комментарии южнокорейскому агентству Yonhap назвали обвинения в подготовке покушения беспочвенными и заявили, что не будут терпеть угрозы в отношении граждан Южной Кореи.

О том, что Пак Кын Хе в 2015 году уполномочила разведку разработать план отстранения Ким Чен Ына от власти в КНДР, 26 июня сообщила японская газета «Асахи симбун» со ссылкой на источник. По сообщению газеты, план предполагал в том числе и возможность убийства Кима; его якобы предполагалось обставить как несчастный случай, чтобы не спровоцировать вооруженный конфликт между двумя государствами.