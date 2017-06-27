Тесака приговорили к 9 годам строгого режима за «Оккупай-Наркофиляй»
Судья Бабушкинского суда Москвы Александр Глухов приговорил к 9 годам колонии строгого режима националиста Максима «Тесака» Марцинкевича, передает корреспондент «Медузы». С учетом предыдущего приговора Тесаку, он проведет в колонии строгого режима 10 лет.
Его признали виновным в возбуждении ненависти (часть 1 статьи 282 УК), разбое (часть 2 статьи 162 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК).
Тесака осудили за нападение в 2013 году на предполагаемого наркоторговца в рамках акции «Оккупай-Наркофиляй». Подсудимый свою вину не признал. Обвинение просило для Тесака 11 с половиной лет строгого режима.
Вместе с Тесаком фигурантами по делу о нападении и избиении людей проходят еще девять человек.
Приговор по делу «Оккупай-Наркофиляй» стал для Тесака четвертым. Ранее его трижды судили за возбуждение ненависти, последний раз в 2014 году его приговорили к двум годам и девяти месяцам колонии.
Ранее некоторых участников националистического движения Марцинкевича «Реструкт» уже приговорили к реальным срокам за нападения. Всего в деле несколько десятков фигурантов.