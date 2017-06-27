Тесака приговорили к 9 годам строгого режима за «Оккупай-Наркофиляй»

Судья Бабушкинского суда Москвы Александр Глухов приговорил к 9 годам колонии строгого режима националиста Максима «Тесака» Марцинкевича, передает корреспондент «Медузы». С учетом предыдущего приговора Тесаку, он проведет в колонии строгого режима 10 лет.

Его признали виновным в возбуждении ненависти (часть 1 статьи 282 УК), разбое (часть 2 статьи 162 УК) и хулиганстве (часть 2 статьи 213 УК).

Тесака осудили за нападение в 2013 году на предполагаемого наркоторговца в рамках акции «Оккупай-Наркофиляй». Подсудимый свою вину не признал. Обвинение просило для Тесака 11 с половиной лет строгого режима.

Вместе с Тесаком фигурантами по делу о нападении и избиении людей проходят еще девять человек.