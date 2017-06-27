Facebook объявил о двух миллиардах активных пользователей в месяц

Социальную сеть Facebook ежемесячно используют два миллиарда человек. Об этом компания сообщила 27 июня.

«Каждый день более 175 миллионов человек используют реакцию „любовь“, и в среднем 800 миллионам что-то нравится на фейсбуке», — сказано в пресс-релизе компании.

Как пишет Techcrunch, Facebook занимает первое место среди социальных сетей по количеству залогиненных пользователей, опережая YouTube (полтора миллиарда пользователей) и самый популярный китайский мессенджер WeChat (889 миллионов).