Facebook объявил о двух миллиардах активных пользователей в месяц
Социальную сеть Facebook ежемесячно используют два миллиарда человек. Об этом компания сообщила 27 июня.
«Каждый день более 175 миллионов человек используют реакцию „любовь“, и в среднем 800 миллионам что-то нравится на фейсбуке», — сказано в пресс-релизе компании.
Как пишет Techcrunch, Facebook занимает первое место среди социальных сетей по количеству залогиненных пользователей, опережая YouTube (полтора миллиарда пользователей) и самый популярный китайский мессенджер WeChat (889 миллионов).
Фейсбук существует с 2004 года. О достижении порога в миллиард активных пользователей в месяц компания сообщила в 2012 году. В мае 2017 года было объявлено, что ежемесячно соцсетью пользуются 1,94 миллиарда человек (и 1,3 миллиарда — ежедневно).