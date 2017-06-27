Эксперты усомнились в авторстве одних из самых известных икон Андрея Рублева

Автором икон так называемого Звенигородского чина («Архангел Михаил», «Христос Вседержитель», «Апостол Павел»), хранящихся в Третьяковской галерее, может быть не Андрей Рублев. Об этом, как пишут «Ведомости», объявили представители музея.

Многочисленные исследования, проведенные сотрудниками Третьяковской галереи и Государственного научно-исследовательского института реставрации, показали, что при написании икон Звенигородского чина и работы Рублева — «Святой Троицы» — использовались совершенно разные авторские приемы.

Звенигородский чин Shakko / Wikipedia

По мнению проводивших исследование научных сотрудников Третьяковки Левона Нерсесяна и Софьи Свердловой, иконы «Звенигородского чина» написаны разными авторами, относящимися, предположительно, к «византийско-русскому» кругу московских иконописцев.

Можно предположить, пишет «Коммерсант», что существовал не просто «круг Андрея Рублева», но некая византийско-русская среда художников высочайшего уровня, скорее всего, общавшихся между собой и иногда работавших совместно, в каких-то комбинациях, над большими заказами. Однако все это пока находится, по словам директора Третьяковской галереи Зельфиры Трегуловой, на стадии «осторожного предположения».

Выводы об авторстве икон, подчеркнули представители музея, являются предварительными. Отвечая на вопрос, будет ли изменена надпись под «Звенигородским чином», Трегулова заявила, что до этого пока далеко. Сначала, пояснила она, надо дождаться окончания исследований, публикации результатов и решения атрибуционного совета.