Чернобыльская АЭС перешла на ручной мониторинг радиации из-за вируса-вымогателя

Вирусная атака привела к отключению компьютерной системы мониторинга радиационного фона на Чернобыльской АЭС. Компьютеры под управлением Windows пришлось временно отключить, радиационный мониторинг промышленной площадки проводят вручную.

Заражение вирусом также привело к отключению сайта ЧАЭС. При этом все системы станции работают нормально, а радиационный фон не превышает контрольный.

МВД Украины рекомендовало всем пользователям выключить компьютеры, пока специалисты не выработают способы борьбы с вирусом.