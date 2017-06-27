Бывшему мэру Копейска дали 4,5 года колонии строгого режима. Он брал взятки фаршированными осетрами
Бывший мэр города Копейск в Челябинской области Вячеслав Истомин получил 4,5 года колонии строгого режима за взятки. Общая сумма денег, которые Истомин получил за коррупционные услуги, составляет около 2 миллионов рублей.
По версии следствия, чиновник за взятки помогал предпринимателям заключать договоры на оборудование школьных столовых и передавал в пользование земельные участки. Он признал вину и пошел на сделку со следствием.
Как пишет Znak.com, следствие расценило как взятки различные подарки Истомину, а также услуги по организации банкетов. Также в деле фигурировал фаршированный осетр (один из предпринимателей ежегодно дарил Истомину рыбу под Новый год) и дорогостоящее вино.
Вячеслава Истомина задержали в июле 2016 года, Он руководил Копейском с 2011 года.