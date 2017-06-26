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Женская сборная России по шахматам впервые выиграла чемпионат мира

Sports.ru
15:41, 26 июня 2017
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Женская сборная России по шахматам впервые выиграла командный чемпионат мира. В последнем девятом туре россиянки выиграли у сборной Украины.

Мужская сборная России заняла на чемпионате, который проходил в Ханты-Мансийске, заняла второе место. Первое выиграла сборная США.

Командный чемпионат по шахматам среди женщин проводился в шестой раз. В прежние годы сборная России никогда не опускалась ниже третьего места: четыре раза они спортсменки были вторыми и один раз завоевали бронзу.
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