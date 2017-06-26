Женская сборная России по шахматам впервые выиграла чемпионат мира
Женская сборная России по шахматам впервые выиграла командный чемпионат мира. В последнем девятом туре россиянки выиграли у сборной Украины.
Женская сборная России по шахматам впервые стала победителем командного чемпионата мира https://t.co/bAp2iv3giV pic.twitter.com/m4YRAl52kp— Р-Спорт (@rsportru) June 26, 2017
Мужская сборная России заняла на чемпионате, который проходил в Ханты-Мансийске, заняла второе место. Первое выиграла сборная США.
Командный чемпионат по шахматам среди женщин проводился в шестой раз. В прежние годы сборная России никогда не опускалась ниже третьего места: четыре раза они спортсменки были вторыми и один раз завоевали бронзу.