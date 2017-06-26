Правозащитники хотели устроить пикет у забора колонии, где производят автозаки. Суд им запретил

Верховный суд Республики Коми запретил правозащитникам пикетировать исправительную колонию № 7 в Башкортостане, поскольку предполагаемое место пикета находится на режимной территории.

26 июня, в Международный день в поддержку жертв пыток, правозащитники из Коми Эрнест Мезак, Владимир Зубков и Николай Дидюк планировали устроить пикет возле исправительной колонии № 7 в башкирском городе Мелеуз, где заключенные производят автозаки для Федеральной службы исполнения наказаний.

«Российские автозаки по нормативам наполнения не соответствуют международным нормам. У нас — 0,3 квадратных метра, а Европейский суд по правам человека признал, что 0,5 квадратных метра — это мало. Зэков заставляют делать пыточные автозаки для зэков, — пояснил Эрнест Мезак интернет-журналу «7×7».

Администрация Мелеузовского района не согласовала пикет у забора колонии. В качестве альтернативы правозащитникам предложили «гайд парк» — площадку у гостиницы «Агидель» на окраине города. Они обжаловали это решение в Сыктывкарском городском суде. 23 июня суд разрешил пикет у колонии.

26 июня Верховный суд Коми отменил решение городского суда, рассмотрев кассационную жалобу Управления ФСИН по Башкортостану. Представитель ФСИН на заседании заявил, что предполагаемое место пикета находится на режимной территории, потому что напротив него расположена колония-поселение. Не посчитав его режимным объектом, суд первой инстанции неправильно трактовал нормы закона, добавил представитель ФСИН.