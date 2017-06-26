Королевскую стражу Букингемского дворца впервые возглавила женщина

Второй батальон Канадского полка легкой пехоты принцессы Патриции заступил на караул у Букингемского дворца в Лондоне. Батальон возглавляет капитан Меган Куто. Она стала первой женщиной, которая руководила сменой караула у Букингемского дворца.

Watch as Canadian Soldier Captain Megan Couto becomes the first female ever to Captain The Queen's Guard during Changing the Guard. pic.twitter.com/iSjgX98Eaz — The Royal Family (@RoyalFamily) June 26, 2017

После церемонии смены караула Куто, как полагается в соответствии с ее обязанностями, заняла пост рядом с Сент-Джеймсским дворцом неподалеку от Букингемского.

Канадский полк легкой пехоты принцессы Патриции находится в Лондоне в рамках празднования 150-летия независимости Канады. Батальон под руководством Меган Куто будет охранять королевские объекты до 3 июля.