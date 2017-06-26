«Аэрофлот» запретит уволившимся пилотам возвращаться на работу в течение трех лет. Летчики массово уезжают на работу в Азию
«Аэрофлот» решил уведомить всех пилотов, что они смогут вернуться на работу в компанию только спустя три года после увольнения. По словам гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, такое решение стало реакцией на массовый уход пилотов на работу в азиатские авиакомпании.
Савельев рассказал, что за короткий срок из «Аэрофлота» ушло 20 пилотов, еще 120 человек покинули дочернюю авиакомпанию «Россия». Пилоты переходят на работу в китайские компании, где они зарабатывают примерно в два раза больше.
В «Аэрофлоте» объявили, что собираются восполнить недостаток пилотов за счет иностранных сотрудников, а также пообещали единовременные стимулирующие выплаты при найме, которые для командиров экипажа составят до 650 тысяч рублей.
«Аэрофлот» платит командирам воздушного судна (КВС) 470 тыс. руб. в месяц, вторым пилотам — 320-350 тыс. руб. и повышать зарплату не намерен. Во-первых, «это запредельные суммы, и у каждой должности есть потолок», заявлял Савельев, во-вторых — есть закон, разрешающий российским авиакомпаниям брать на работу иностранных пилотов.