«Аэрофлот» запретит уволившимся пилотам возвращаться на работу в течение трех лет. Летчики массово уезжают на работу в Азию

«Аэрофлот» решил уведомить всех пилотов, что они смогут вернуться на работу в компанию только спустя три года после увольнения. По словам гендиректора «Аэрофлота» Виталия Савельева, такое решение стало реакцией на массовый уход пилотов на работу в азиатские авиакомпании.

Савельев рассказал, что за короткий срок из «Аэрофлота» ушло 20 пилотов, еще 120 человек покинули дочернюю авиакомпанию «Россия». Пилоты переходят на работу в китайские компании, где они зарабатывают примерно в два раза больше.

В «Аэрофлоте» объявили, что собираются восполнить недостаток пилотов за счет иностранных сотрудников, а также пообещали единовременные стимулирующие выплаты при найме, которые для командиров экипажа составят до 650 тысяч рублей.