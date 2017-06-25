В Норвегии начали сбор денег на восстановление скалы в форме пениса. Ее разрушили вандалы

В Норвегии начат сбор средств на восстановление куска скалы под названием Trollpikken, что переводится с норвежского как «пенис тролля». Кусок скалы был уничтожен в конце июня, активисты, выступающие за сохранение достопримечательности в коммуне Эйгерсунн, считают, что это сделали вандалы.

Trollpikken до разрушения Ingve Aalbu / NTB / Scanpix / LETA

В частности, у основания куска скалы были обнаружены отверстия, просверленные в породе, и другие признаки того, что Trollpikken был уничтожен человеком. Кто именно стоит за разрушением достопримечательности, неизвестно. В полиции уже начали расследование.

Trollpikken после разрушения Carina Johansen / NTB / Scanpix / LETA

На момент написания заметки было собрано 103 тысячи норвежских крон, то есть более десяти тысяч долларов. Представитель местной строительной фирмы утверждает, что восстановление возможно даже несмотря на повреждения, которые получила достопримечательность, и не займет много времени.