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Сборную России по футболу заподозрили в употреблении допинга на чемпионате мира в Бразилии

The Daily Mail
07:50, 25 июня 2017
Требует подтверждения

ФИФА ведет расследование в отношении всей сборной России по футболу в связи с подозрениями, что спортсмены принимали допинг во время чемпионата мира в Бразилии в 2014 году. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

По данным британского таблоида, российские футболисты попали под подозрение в связи с сообщениями о системе применения допинга и сокрытия положительных допинг-проб в России, о которых стало известно после расследования Всемирной антодопинговой ассоциации. Газета отмечает, что это первый случай в истории, когда ФИФА подозревает в применении допинга всю национальную команду, а не отдельных футболистов.

В распоряжении ФИФА есть досье со всеми сведениями, которые могут указывать на применение допинга российскими футболистами. В организации пока не приняли никаких решений в связи с этими подозрениями и продолжают расследование.

Поводом для подозрений, отмечает The Daily Mail, стали анализы мочи спортсменов, которые сейчас проходят дополнительную проверку.

Российские легкоатлеты лишены права выступать на международных соревнованиях под флагом России в связи с расследованием ВАДА, которое выявило систему сокрытия положительных допинг-проб в России.
Расследование в значительной степени базировалось на показаниях бывшего главы российского антидопингового агентства Григория Родченкова, который уволился из организации и уехал из России, опасаясь уголовного преследования. Из показаний Родченкова следовало, что в России существовала система сокрытия положительных допинг-проб, санкционированная руководством министерства спорта.
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