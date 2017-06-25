Сборную России по футболу заподозрили в употреблении допинга на чемпионате мира в Бразилии

ФИФА ведет расследование в отношении всей сборной России по футболу в связи с подозрениями, что спортсмены принимали допинг во время чемпионата мира в Бразилии в 2014 году. Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на собственные источники.

По данным британского таблоида, российские футболисты попали под подозрение в связи с сообщениями о системе применения допинга и сокрытия положительных допинг-проб в России, о которых стало известно после расследования Всемирной антодопинговой ассоциации. Газета отмечает, что это первый случай в истории, когда ФИФА подозревает в применении допинга всю национальную команду, а не отдельных футболистов.

В распоряжении ФИФА есть досье со всеми сведениями, которые могут указывать на применение допинга российскими футболистами. В организации пока не приняли никаких решений в связи с этими подозрениями и продолжают расследование.

Поводом для подозрений, отмечает The Daily Mail, стали анализы мочи спортсменов, которые сейчас проходят дополнительную проверку.