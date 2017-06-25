Проверьте вашу памятьИгра «Медузы» и «Бандерольки»

Навальному вызвали «скорую помощь» в спецприемник

ТАСС
14:03, 25 июня 2017

Оппозиционеру Алексею Навальному вызвали «скорую помощь» в спецприемник, где он отбывает 25-дневный арест за организацию несогласованной акции. Об этом ТАСС рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

По ее словам, «скорую» вызывали 24 июня из-за высокой температуры. Чем именно болеет Навальный, она не сказала, и никаких других сведений о состоянии политика не раскрыла. 23 июня Илья Яшин, отбывающий арест в том же спецприемнике, написал в фейсбуке, что Навальный «слег с температурой 38,5».

«Я знаю, что вчера Алексею действительно вызывали скорую, так как у него была очень высокая температура. Сегодня я у него не была», — сказала адвокат Навального Ольга Михайлова, отвечая на вопрос ТАСС.

ТАСС
Алексей Навальный с 12 июня отбывает 25-дневный административный арест. Его задержали в тот же день рядом с домом, где живет политик: в полиции решили, что он готовится к участию в несогласованной акции на Тверской площади.
Навальный собирался провести антикоррупционный митинг 12 июня в центре Москвы и получил согласие властей города на акцию на проспекте Сахарова. За день до мероприятия Навальный заявил о переносе шествия на Тверскую площадь, где уже было заявлено мероприятие по исторической реконструкции в рамках Дня России. Политик объяснил, что прокатные фирмы отказывались сотрудничать с ним и предоставлять сцену и звукоусиление в связи с тем, что на них оказывали давление из мэрии Москвы.

Читайте также

Реклама на медузе
МедиакитЦеныНативная рекламаСвязаться