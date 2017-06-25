Оппозиционеру Алексею Навальному вызвали «скорую помощь» в спецприемник, где он отбывает 25-дневный арест за организацию несогласованной акции. Об этом ТАСС рассказала адвокат Навального Ольга Михайлова.

По ее словам, «скорую» вызывали 24 июня из-за высокой температуры. Чем именно болеет Навальный, она не сказала, и никаких других сведений о состоянии политика не раскрыла. 23 июня Илья Яшин, отбывающий арест в том же спецприемнике, написал в фейсбуке, что Навальный «слег с температурой 38,5».