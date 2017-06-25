На репетиции парада в Минске танк врезался в столб
В Минске во время репетиции парада в честь дня независимости танк Т-72 врезался в столб. Инцидент произошел днем 24 июня.
По каким причинам экипаж танка не справился с управлением, не сообщается. Как следует из видеозаписи инцидента, во время движения на большой скорости танк занесло, после чего он боком врезался в столб.
В Белоруссии 3 июля отмечается день независимости. В этот день было запланировано проведение военного парада, участие в котором должны были принять более 200 единиц техники.