На репетиции парада в Минске танк врезался в столб

В Минске во время репетиции парада в честь дня независимости танк Т-72 врезался в столб. Инцидент произошел днем 24 июня.

По каким причинам экипаж танка не справился с управлением, не сообщается. Как следует из видеозаписи инцидента, во время движения на большой скорости танк занесло, после чего он боком врезался в столб.