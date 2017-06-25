На аукционе в Бостоне продали песню Аль Капоне. Он написал ее в тюрьме «Алькатрас»

В Бостоне на аукционных торгах продали оригинальный черновик песни гангстера Аль Капоне, которую он написал во время заключения в тюрьме «Алькатрас». Стоимость лота составила около 19 тысяч долларов.

Аль Капоне писал песни и выступал с ансамблем The Rock Island на банджо. Песня под названием «Humoresque» написана на нотной бумаге, мелодия сопровождается оригинальным текстом. Композиция посвящена любовной тематике.

Помимо этого, на аукционе, который был посвящен предметам, связанным с американскими криминальными авторитетами, были проданы часы Аль Капоне, стоимость которых составила более 84 тысяч долларов.