Федор Емельяненко проиграл бой с Мэттом Митрионом
Российский боец Федор Емельяненко, выступающий в смешанных единоборствах, потерпел поражение в поединке с американским спорстменом Мэттом Митрионом. Бой состоялся вечером 24 июня в Нью-Йорке.
Митрион выиграл бой нокаутом в первом раунде. Спустя несколько секунд после начала матча он перевел бой в партер и несколько раз ударил Емельяненко по лицу, после чего судьи остановили матч. Бойцы одновременно нанесли друг другу удары в начале матча и оба упали, но Митрион быстрее восстановился и начал бить Емельяненко по лицу.
Fedor Emelianenko vs Matt Mitrione #BellatorNYC WOW!!!! pic.twitter.com/7ojfSU6FjD— Fancy Combat (@FancyCombat) June 25, 2017
Федор Емельяненко — самый известный российский боец, выступающий в жанре смешанных единоборств. Он возглавляет федерацию MMA России.
Изначально бой Емельяненко с Митрионом должен был состояться в феврале 2017 года, но его отменили в связи с состоянием здоровья американского спортсмена.