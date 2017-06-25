Федор Емельяненко проиграл бой с Мэттом Митрионом

Российский боец Федор Емельяненко, выступающий в смешанных единоборствах, потерпел поражение в поединке с американским спорстменом Мэттом Митрионом. Бой состоялся вечером 24 июня в Нью-Йорке.

Митрион выиграл бой нокаутом в первом раунде. Спустя несколько секунд после начала матча он перевел бой в партер и несколько раз ударил Емельяненко по лицу, после чего судьи остановили матч. Бойцы одновременно нанесли друг другу удары в начале матча и оба упали, но Митрион быстрее восстановился и начал бить Емельяненко по лицу.