Эрдоган потерял сознание в мечети

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание рано утром в воскресенье, 25 июня, во время молитвы в одной из мечетей Стамбула.

Корреспондент Hurriyet Daily News видел, как президенту Турции стало плохо примерно в шесть утра по местному времени, и его унесли на носилках во время молитвы в честь окончания Рамадана. Позднее Эрдоган вышел к журналистам, собравшимся у мечети, и сказал, что у него были небольшие проблемы со здоровьем, связанные с диабетом.

«Слава Богу, со мной сейчас все в порядке», — сказал он.