Эрдоган потерял сознание в мечети
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган потерял сознание рано утром в воскресенье, 25 июня, во время молитвы в одной из мечетей Стамбула.
Корреспондент Hurriyet Daily News видел, как президенту Турции стало плохо примерно в шесть утра по местному времени, и его унесли на носилках во время молитвы в честь окончания Рамадана. Позднее Эрдоган вышел к журналистам, собравшимся у мечети, и сказал, что у него были небольшие проблемы со здоровьем, связанные с диабетом.
«Слава Богу, со мной сейчас все в порядке», — сказал он.
25 июня мусульмане отмечают Ураза-Байрам — праздник разговения после окончания священного месяца Рамадана.
63-летний Реджеп Эрдоган находится у власти в Турции с 2003 года. До 2014 года он занимал пост премьер-министра, а затем стал президентом страны.