Директор ЦРУ: Россия десятилетиями подрывает американскую демократию

Директор ЦРУ Майк Помпео заявил, что сообщения о попытках России вмешаться в избирательный процесс в США осенью 2016 года не стали чем-то неожиданным для американских спецслужб. «Мы десятилетиями наблюдаем, как русские подрывают американскую демократию», — заявил он.

О каких именно действиях России идет речь, Помпео не сообщил. Он отметил, что в попытках России вмешаться во внутренние дела США нет ничего нового, но подобные сведения говорят о необходимости Соединенных Штатов давать ответ на подобное вмешательство, заявил он в интервью NBC.

Также Помпео отметил, что новый президент США Дональд Трамп ежедневно не менее 35 минут посвящает работе с отчетам спецслужб. По словам директора ЦРУ, слухи о том, что президент не уделяет должного внимания разведке, не соответствуют действительности.