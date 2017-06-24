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Сборная России по футболу проиграла Мексике и вылетела с Кубка конфедераций

Meduza
16:52, 24 июня 2017
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Сборная России по футболу проиграла команде Мексики в матче Кубка конфедерации со счетом 2:1 и вылетела с турнира.

Счет в матче открыл Александр Самедов на 25-й минуте; через пять минут его сравнял Нестор Араухо.

В начале второго тайма Ирвинг Лосано забил второй гол в ворота россиян после ошибки вратаря Игоря Акинфеева. Третий гол мексиканцев был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

Матч сборная Россия доигрывала вдесятером — в середине второго тайма с поля удалили Юрия Жиркова.

В параллельном матче команда Португалии обыграла Новую Зеландию со счетом 4:0.

Сборная России заняла в своей группе третье место после Португалии и Мексики. У обеих этих команд по семь очков — они победили Новую Зеландию и Россию и сыграли между собой вничью.

В Кубке конфедераций играют победители континентальных турниров. Турнир проходит за год до чемпионата мира в стране, которая его примет, и считается репетицией для его организаторов. Россия принимала в нем участие на правах хозяйки ЧМ-2018.
Кубок конфедераций — первый официальный турнир, в котором участвует сборная России под руководством Станислава Черчесова.
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