Сборная России по футболу проиграла Мексике и вылетела с Кубка конфедераций

Сборная России по футболу проиграла команде Мексики в матче Кубка конфедерации со счетом 2:1 и вылетела с турнира.

Счет в матче открыл Александр Самедов на 25-й минуте; через пять минут его сравнял Нестор Араухо.

В начале второго тайма Ирвинг Лосано забил второй гол в ворота россиян после ошибки вратаря Игоря Акинфеева. Третий гол мексиканцев был отменен из-за офсайда после просмотра видеоповтора.

Матч сборная Россия доигрывала вдесятером — в середине второго тайма с поля удалили Юрия Жиркова.

В параллельном матче команда Португалии обыграла Новую Зеландию со счетом 4:0.

Сборная России заняла в своей группе третье место после Португалии и Мексики. У обеих этих команд по семь очков — они победили Новую Зеландию и Россию и сыграли между собой вничью.