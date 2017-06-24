Лауреат «Русского Букера» сообщила, что ее уволили из газеты «Голос Череповца» за лекцию в штабе Навального

Лауреат премии «Русский букер», журналистка Елена Колядина сообщила, что ее уволили из газеты «Голос Череповца» за лекцию в череповецком штабе сторонников Алексея Навального.

«Друзья, вчера я выступила в штабе Алексея Навального с небольшой лекцией о литературе и о том, как написать хороший текст. Сегодня меня уволили из ООО „Медиа Центр“ [и] из газеты „Голос Череповца“ в течение получаса после объявления об этом», — написала она на своей странице «ВКонтакте» 23 июня.

По словам Колядиной, официально увольнение объяснили сокращением ставки специального корреспондента из-за падения тиражей. Сама журналистка считает, что ее уволили из-за политических взглядов.

Представители газеты заявления журналистки на момент публикации не прокомментировали. Последняя по дате публикация Колядиной на сайте «Медиа Центр» вышла 22 июня.

Лекция Елены Колядиной прошла 22 июня. На странице сторонников Навального в Череповце сказано, что она посвятила собравшихся в «тонкости писательского мастерства», «дала советы начинающим писателям» и рассказала, «как устроена литература».