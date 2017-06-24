Google перестанет сканировать почту пользователей для персонализации рекламы
Компания Google решила прекратить сканировать содержание писем пользователей Gmail для персонализации рекламы. Об этом сообщила руководитель облачных сервисов компании Дайан Грин.
Нововведение начнет действовать в 2017 году (конкретные даты в сообщении не названы).
Грин отметила, что решение приведет рекламу в Gmail в соответствие с рекламой в других сервисах, где она зависит от пользовательских настроек.
Сканирование писем для подбора персонализированной рекламы вызывало недовольство пользователей. В 2014 году Google после судебного иска отключил его в образовательной версии Google Drive. Как пишет The Verge, эта практика мешает Google в работе с клиентами корпоративной версии сервиса, G Suit, хотя там она также отключена.
Как пишет Ars Technica, Google продолжит сканировать письма пользователей для других целей — в том числе поиска вирусов и фильтра спама.