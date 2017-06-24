Французская военная журналистка погибла в результате взрыва в Мосуле

Во Франции умерла тележурналистка Вероника Робер, раненная 19 июня при взрыве в иракском Мосуле.

Робер доставили во Францию в ночь на пятницу. До этого ее прооперировали в Багдаде.

Робер стала третьим журналистом, погибшим в результате взрыва 19 июня. Ее коллега и соавтор Стефан Вильнев и курдский журналист Бахтияр Аддад погибли на месте случившегося. Еще один журналист, Самюэль Форэ, был легко ранен.

Журналисты работали над программой Envoye Special («Специальный корреспондент»), которая выходит на телеканале France 2. В Мосуле они освещали работу иракского спецназа, который сражается с боевиками из «Исламского государства» в Старом городе.