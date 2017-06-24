Французская военная журналистка погибла в результате взрыва в Мосуле
Во Франции умерла тележурналистка Вероника Робер, раненная 19 июня при взрыве в иракском Мосуле.
Робер доставили во Францию в ночь на пятницу. До этого ее прооперировали в Багдаде.
Робер стала третьим журналистом, погибшим в результате взрыва 19 июня. Ее коллега и соавтор Стефан Вильнев и курдский журналист Бахтияр Аддад погибли на месте случившегося. Еще один журналист, Самюэль Форэ, был легко ранен.
Журналисты работали над программой Envoye Special («Специальный корреспондент»), которая выходит на телеканале France 2. В Мосуле они освещали работу иракского спецназа, который сражается с боевиками из «Исламского государства» в Старом городе.
#UPDATE Journalist with French TV dies of wounds from Mosul landmine blast https://t.co/7T60XG635a #Mosul pic.twitter.com/aOoMJ2S5hZ— AFP news agency (@AFP) June 24, 2017