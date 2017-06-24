Британский парламент подвергся кибератаке
Компьютерные системы парламента Великобритании 23 июня подверглись кибератаке. Как сообщает The Guardian, злоумышленники пытались получить доступ к электронной почте парламентариев и их помощников, стараясь найти аккаунты с наиболее простыми паролями.
Удалось ли злоумышленникам получить доступ к чьему-нибудь аккаунту, не сообщается.
После атаки администраторы сети запретили доступ к аккаунтам из-за пределов здания, из-за чего некоторые парламентарии пожаловались, что не могут зайти в почту.
23 июня газета The Times сообщила, что на хакерских сайтах (в том числе русскоязычных) были выложены сперва на продажу, а затем в открытый доступ базы данных с паролями нескольких тысяч британских парламентариев, полицейских и других госслужащих. Большая часть паролей были украдены в ходе взлома соцсети LinkedIn в 2014 году.