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В Петербурге арестовали бывшего начальника полиции по Невскому району. Его задержали с наркотиками в результате погони

Фонтанка.ру
21:25, 22 июня 2017
Надежный источник

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца бывшего начальника полиции Невского района Алексея Харлашина, который подозревается в незаконной перевозке наркотиков в крупном размере.

Также был арестован гражданин Эстонии Алексей Филипьев, задержанный вместе с Харлашиным.

Алексей Харлашин и его сообщники были задержаны вечером 20 июня в результате погони. Как писала «Фонтанка», она началась после попытки «контрольной закупки» — полицейский под прикрытием встретился с ними, якобы чтобы купить у них килограмм наркотического вещества.

В ходе погони полиции удалось пробить покрышку у машины, на которой ехали преступники; на видео с места происшествия видно, что их джип едет фактически без колеса. Внимание, в ролике встречается ненормативная лексика!

Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!»
Fontanka Ru
В погоне со стрельбой на Энгельса задержан бывший замначальника Невского УМВД
Fontanka Ru

По данным «Фонтанки», при задержании у них было изъято около килограмма наркотиков, а дома у Алексея Филипьева нашли тысячу таблеток с синтетическим наркотиком.

В рамках того же дела, как утверждает сайт 47news, в городе Пикалево была найдена лаборатория с 500 килограммами наркотиков. Официально эта информация не подтверждена.

Как писала «Фонтанка», полковник Алексей Харлашин был в Невском районе Санкт-Петербурга начальником полиции, заместителем главы УМВД. По данным издания, он ушел на пенсию после перевода своего начальника Сергея Музыки на другую должность. Согласно публикации 2014 года, главой УМВД Невского района Музыка стал в январе 2012-го и проработал на этом посту меньше года.
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