В Петербурге арестовали бывшего начальника полиции по Невскому району. Его задержали с наркотиками в результате погони

Выборгский районный суд Санкт-Петербурга арестовал на два месяца бывшего начальника полиции Невского района Алексея Харлашина, который подозревается в незаконной перевозке наркотиков в крупном размере.

Также был арестован гражданин Эстонии Алексей Филипьев, задержанный вместе с Харлашиным.

Алексей Харлашин и его сообщники были задержаны вечером 20 июня в результате погони. Как писала «Фонтанка», она началась после попытки «контрольной закупки» — полицейский под прикрытием встретился с ними, якобы чтобы купить у них килограмм наркотического вещества.

В ходе погони полиции удалось пробить покрышку у машины, на которой ехали преступники; на видео с места происшествия видно, что их джип едет фактически без колеса. Внимание, в ролике встречается ненормативная лексика!

Как выглядит погоня за Land Cruiser из полицейского BMW: «Коля, жми!» Fontanka Ru

В погоне со стрельбой на Энгельса задержан бывший замначальника Невского УМВД Fontanka Ru

По данным «Фонтанки», при задержании у них было изъято около килограмма наркотиков, а дома у Алексея Филипьева нашли тысячу таблеток с синтетическим наркотиком.

В рамках того же дела, как утверждает сайт 47news, в городе Пикалево была найдена лаборатория с 500 килограммами наркотиков. Официально эта информация не подтверждена.