The Wall Street Journal уволил журналиста. Источник просил его помочь в оружейной сделке

Корреспондент газеты The Wall Street Journal Джей Соломон был уволен за нарушение журналистской этики. Соломона, занимавшего в издании должность старшего международного корреспондента, уличили в деловых связях с одним из источников.

В частности, источник — оружейный магнат иранского происхождения Фархад Азима — предлагал журналисту партнерство в фирме, а также просил его помочь в проведении сделки по поставке оружия в Объединенные Арабские Эмираты.

О связях между журналистом и бизнесменом стало известно в результате расследования Associated Press. Материал, посвященный сомнительным сделкам Азимы, был опубликован 21 июня. В ходе расследования журналисты АР получили доступ к электронной переписке бизнесмена (предположительно украденной хакерами). В ней обнаружились письма, которыми обменивались Азима и Соломон.

В частности, как выяснилось из переписки, Фархад Азима предлагал Джею Соломону десятипроцентную долю в компании Denx. Как отмечает NPR, отношения журналиста и бизнесмена начинались как сугубо профессиональные — Азима был источником Соломона в расследованиях об иранском бизнесе.

Как отмечает AP, из писем не следует, что журналист согласился на предложения Азимы или получал от него деньги. Тем не менее, руководство The Wall Street Journal заключило, что в общении с источником Соломон нарушил этические требования, которым должны соответствовать журналисты издания. Соломон в интервью АР признал, что «допустил ошибки и полез в мир, в котором ничего не понимал».