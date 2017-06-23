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«Справедливость», «доверие», «уважение». В Кремле предложили главные темы предвыборной кампании Путина

РБК
13:29, 23 июня 2017
Требует подтверждения

Во внутриполитическом блоке Кремля обсуждается идея сделать ключевыми темами президентской предвыборной кампании «справедливость», «уважение» и «доверие». Об этом сообщили несколько источников, близких к Кремлю.

«Справедливость», «доверие» и «уважение» в качестве возможных смыслов кампании выбраны потому, что в обществе есть запрос на справедливость, люди хотят, чтобы их уважали, а власть должна пользоваться доверием граждан, пояснил один из собеседников РБК.

Владимир Путин не объявлял об участии в предстоящих в марте 2018 года президентских выборах, однако, уверяют источники издания, планы кампании разрабатываются именно под него.

Слова «справедливость», «доверие», «уважение», отмечает РБК, Путин активно использовал в своем послании Федеральному собранию в декабре 2016 года.

Идея использования именно этих слова, рассказывали источники издания, близкие к Кремлю, принадлежала первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко. О существующем в обществе запросе на справедливость и доверие, по данным РБК, Кириенко говорил и на нескольких закрытых встречах с экспертами.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал РБК, что «пока никаких планов» кампании нет. На момент написания материала комментариев от представителя внутриполитического блока Кремля РБК не получил.

РБК
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года. Закон позволяет Владимиру Путину претендовать на очередной срок на посту президента.
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