«Справедливость», «доверие», «уважение». В Кремле предложили главные темы предвыборной кампании Путина

Во внутриполитическом блоке Кремля обсуждается идея сделать ключевыми темами президентской предвыборной кампании «справедливость», «уважение» и «доверие». Об этом сообщили несколько источников, близких к Кремлю.

«Справедливость», «доверие» и «уважение» в качестве возможных смыслов кампании выбраны потому, что в обществе есть запрос на справедливость, люди хотят, чтобы их уважали, а власть должна пользоваться доверием граждан, пояснил один из собеседников РБК.

Владимир Путин не объявлял об участии в предстоящих в марте 2018 года президентских выборах, однако, уверяют источники издания, планы кампании разрабатываются именно под него.

Слова «справедливость», «доверие», «уважение», отмечает РБК, Путин активно использовал в своем послании Федеральному собранию в декабре 2016 года.

Идея использования именно этих слова, рассказывали источники издания, близкие к Кремлю, принадлежала первому замглавы администрации президента Сергею Кириенко. О существующем в обществе запросе на справедливость и доверие, по данным РБК, Кириенко говорил и на нескольких закрытых встречах с экспертами.