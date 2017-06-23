Прокуратура разрешила заменить Лионелю Месси тюремное заключение на штраф

В 2016 году суд приговорил Месси к 21 месяцу лишения свободы. Прокуратура предлагает заменить наказание на штраф в 255 тысяч евро. Таким образом, за каждый день, не проведенный в тюрьме, Месси должен будет заплатить 400 евро.

Генпрокуратура Испании разрешила футболисту Лионелю Месси вместо отбывания тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов выплатить штраф, сообщает BBC News со ссылкой на испанские СМИ.

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси и его отец в июне 2016 года были признаны виновными в уклонении от уплаты налога с дохода в размере около четырех миллионов евро. Эти деньги были получены от продажи имиджевых прав футболиста в период с 2007 по 2009 год.

Суд также оштрафовал Лионеля Месси на два миллиона евро, а его отца — на полтора миллиона евро.

Месси и его отец после приговора суда остались на свободе. По законам Испании, наказание менее двух лет тюрьмы за уклонение от уплаты считается условным.