Прокуратура не нашла нарушений в участии студентов ухтинского колледжа в учениях по разгону митингов

Прокуратура Ухты не нашла нарушений в проведении полицейских учений по разгону митингов с участием студентов Горно-нефтяного колледжа. Об этом сообщает издание «Комионлайн».

«Мероприятие провели в игровой форме, какого-либо насилия со стороны полицейских не применялось, что подтверждается объяснениями преподавателей, самих учащихся, главного врача больницы (о какой больнице речь, из сообщения неясно. — Прим. „Медузы“) и видеозаписью», — передает издание.

В ведомстве также заявили, что полиция Ухты и Ухтинский государственный технический университет, в который входит колледж, в 2016 году заключили соглашение о взаимодействии, поэтому руководство учебного заведения могло выделить для участия в тренировке 35 человек по просьбе полицейских.

В МВД заявили изданию «7×7», что также не нашли нарушений в действиях полицейских.