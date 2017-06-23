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Прокуратура не нашла нарушений в участии студентов ухтинского колледжа в учениях по разгону митингов

«КомиОнлайн»
15:49, 23 июня 2017
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Прокуратура Ухты не нашла нарушений в проведении полицейских учений по разгону митингов с участием студентов Горно-нефтяного колледжа. Об этом сообщает издание «Комионлайн».

«Мероприятие провели в игровой форме, какого-либо насилия со стороны полицейских не применялось, что подтверждается объяснениями преподавателей, самих учащихся, главного врача больницы (о какой больнице речь, из сообщения неясно. — Прим. „Медузы“) и видеозаписью», — передает издание.

В ведомстве также заявили, что полиция Ухты и Ухтинский государственный технический университет, в который входит колледж, в 2016 году заключили соглашение о взаимодействии, поэтому руководство учебного заведения могло выделить для участия в тренировке 35 человек по просьбе полицейских.

В МВД заявили изданию «7×7», что также не нашли нарушений в действиях полицейских.

Тренировка разгона митинга в Ухте
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5 мая группу студентов Горно-нефтяного колледжа отвезли на полицейские учения по разгону митингов. Учащимся раздали плакаты, а полицейские начали их задерживать. Сообщалось, что студентов заранее не предупредили о цели поездки, а во время самих учений применяли силу.
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