Парламент Киргизии обсуждал права женщин. Депутаты-мужчины ушли с заседания

В парламенте Киргизии депутаты-мужчины ушли с пленарного заседания, на котором обсуждались права женщин.

На заседание зарегистрировались более 90 депутатов, но перед началом около 80 мужчин-депутатов один за другим покинули зал, пишет киргизское издание Kloop.kg. На заседании, в итоге, присутствовали 15 депутатов, среди которых было лишь несколько мужчин.

По словам директора Ассоциации кризисных центров Толкун Тулековой, присутствовавшей на заседании, депутаты-мужчины стали уходить после того, как было объявлено, что обсуждаться будут права женщин.

В свою очередь один из депутатов-мужчин, который зарегистрировался для участия в заседании, сообщил Kloop.kg, что ушел ради встречи с избирателями. Другой член парламента объяснил свое отсутствие тем, что заседание о правах женщин было перенесено на час и он не смог остаться из-за запланированных встреч.