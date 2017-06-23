Парламент Киргизии обсуждал права женщин. Депутаты-мужчины ушли с заседания
В парламенте Киргизии депутаты-мужчины ушли с пленарного заседания, на котором обсуждались права женщин.
На заседание зарегистрировались более 90 депутатов, но перед началом около 80 мужчин-депутатов один за другим покинули зал, пишет киргизское издание Kloop.kg. На заседании, в итоге, присутствовали 15 депутатов, среди которых было лишь несколько мужчин.
По словам директора Ассоциации кризисных центров Толкун Тулековой, присутствовавшей на заседании, депутаты-мужчины стали уходить после того, как было объявлено, что обсуждаться будут права женщин.
В свою очередь один из депутатов-мужчин, который зарегистрировался для участия в заседании, сообщил Kloop.kg, что ушел ради встречи с избирателями. Другой член парламента объяснил свое отсутствие тем, что заседание о правах женщин было перенесено на час и он не смог остаться из-за запланированных встреч.
«Это показывает, как наши депутаты заинтересованы положением женщин в стране. Нас возмущает тот факт, что как только объявили тему, основная масса мужчин депутатов ушла», — сказала директор Ассоциации кризисных центров Толкун Тулекова.