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НОД сорвал пресс-конференцию в «Новой газете» о пытках в колониях

Новая газета
12:21, 23 июня 2017
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Активисты прокремлевского Национально-освободительного движения (НОД) сорвали пресс-конференцию о пытках в колониях Мордовии и Кировской области, проходившую в пресс-центре «Новой газеты».

На пресс-конференции, в числе прочего, говорили о ситуации в женской исправительной колонии номер 2 в Мордовии. После выступления двух бывших заключенных этой колонии и адвоката, слово взяла не представившаяся женщина.

Она, как сообщается на сайте «Новой газеты», начала выкрикивать, что хочет «рассказать правду» об ИК-2 — там все очень хорошо, а выступавшие ранее — наркоманки, и их слова — ложь. Покидать зал женщина категорически отказывалась и мероприятие было сорвано.

На выходе из пресс-центра был организован пикет НОД, участники которого, сообщает «Русская служба Би-би-си», держали плакаты с критикой журналистов «Новой газеты».

Во время пресс-конференции в зале вели съемку журналисты РЕН ТВ, они же снимали и пикет НОДа у входа.

В пресс-центр, по данным «Русской службы Би-би-си», приезжала полиция. Однако к моменту прибытия полицейских присутствовавшие на мероприятии уже покинули здание. Кто вызвал полицию, неизвестно.

Пресс-конференция состоялась лишь наполовину, поскольку после выступления двух женщин, отбывавших наказание в ИК-2 Мордовии, и подвергавшихся там пыткам и избиениям, слово захватила женщина, которая обвинила выступавших во лжи и заявила, что в ИК-2 Мордовии все хорошо. На просьбы организаторов покинуть помещение женщина не реагировала, продолжая провоцировать выступавших ранее спикеров.

Новая газета
Пресс-конференция в «Новой газете» о пытках в колониях Мордовии и Кировской области была организованна Движением «За права человека» и Фондом «В защиту прав заключенных».
В ноябре 2016 года внимание к пыткам в российских исправительных учреждениях привлек Ильдар Дадин, отбывавший наказание в карельской ИК-7 за неоднократные нарушения на митингах. Сообщения о пытках и издевательствах над заключенными в ИК-7 подтвердили и другие заключенные — как освободившиеся, так и отбывающие наказания. Сообщения о пытках поступали и из других колоний.
ФСИН и Следственный комитет никаких нарушений в ИК-7 не обнаружили.
В феврале 2017 года Верховный суд распорядился отменить приговор Дадину и он вышел на свободу.

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