НОД сорвал пресс-конференцию в «Новой газете» о пытках в колониях
Активисты прокремлевского Национально-освободительного движения (НОД) сорвали пресс-конференцию о пытках в колониях Мордовии и Кировской области, проходившую в пресс-центре «Новой газеты».
На пресс-конференции, в числе прочего, говорили о ситуации в женской исправительной колонии номер 2 в Мордовии. После выступления двух бывших заключенных этой колонии и адвоката, слово взяла не представившаяся женщина.
Она, как сообщается на сайте «Новой газеты», начала выкрикивать, что хочет «рассказать правду» об ИК-2 — там все очень хорошо, а выступавшие ранее — наркоманки, и их слова — ложь. Покидать зал женщина категорически отказывалась и мероприятие было сорвано.
На выходе из пресс-центра был организован пикет НОД, участники которого, сообщает «Русская служба Би-би-си», держали плакаты с критикой журналистов «Новой газеты».
Во время пресс-конференции в зале вели съемку журналисты РЕН ТВ, они же снимали и пикет НОДа у входа.
В пресс-центр, по данным «Русской службы Би-би-си», приезжала полиция. Однако к моменту прибытия полицейских присутствовавшие на мероприятии уже покинули здание. Кто вызвал полицию, неизвестно.
Пресс-конференция состоялась лишь наполовину, поскольку после выступления двух женщин, отбывавших наказание в ИК-2 Мордовии, и подвергавшихся там пыткам и избиениям, слово захватила женщина, которая обвинила выступавших во лжи и заявила, что в ИК-2 Мордовии все хорошо. На просьбы организаторов покинуть помещение женщина не реагировала, продолжая провоцировать выступавших ранее спикеров.