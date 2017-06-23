НОД сорвал пресс-конференцию в «Новой газете» о пытках в колониях

Активисты прокремлевского Национально-освободительного движения (НОД) сорвали пресс-конференцию о пытках в колониях Мордовии и Кировской области, проходившую в пресс-центре «Новой газеты».

На пресс-конференции, в числе прочего, говорили о ситуации в женской исправительной колонии номер 2 в Мордовии. После выступления двух бывших заключенных этой колонии и адвоката, слово взяла не представившаяся женщина.

Она, как сообщается на сайте «Новой газеты», начала выкрикивать, что хочет «рассказать правду» об ИК-2 — там все очень хорошо, а выступавшие ранее — наркоманки, и их слова — ложь. Покидать зал женщина категорически отказывалась и мероприятие было сорвано.

На выходе из пресс-центра был организован пикет НОД, участники которого, сообщает «Русская служба Би-би-си», держали плакаты с критикой журналистов «Новой газеты».

Во время пресс-конференции в зале вели съемку журналисты РЕН ТВ, они же снимали и пикет НОДа у входа.

В пресс-центр, по данным «Русской службы Би-би-си», приезжала полиция. Однако к моменту прибытия полицейских присутствовавшие на мероприятии уже покинули здание. Кто вызвал полицию, неизвестно.