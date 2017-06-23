Бельгийский суд вынес обвинительный приговор принцессам из Абу-Даби, которые заставляли прислугу спать на полу и питаться объедками

В Бельгии суд признал восемь женщин из семьи эмиров Абу-Даби Аль-Нахайян виновными в эксплуатации и унижении человеческого достоинства прислуги, которая обслуживала их в отеле Conrad Hotel в Брюсселе в 2007–2008 годы.

Суд приговорил каждую обвиняемую к 15 месяцам лишения свободы условно и штрафу в размере 165 тысяч евро. Никто из них на процессе не присутствовал.

Шейха Хамда Аль-Нахайян и семь ее дочерей жили в Брюсселе несколько месяцев, арендуя в Conrad Hotel целый этаж. Там их круглосуточно обслуживали 23 женщины из разных стран, которых они привезли с собой.

По версии обвинения, эти женщины жили в условиях, близких к рабским — у них отобрали паспорта, запрещали выходить на улицу; им приходилось спать на полу и питаться тем, что не доели принцессы. За работу им не платили.

О происходящем стало известно в июле 2008 года, когда одной из них удалось сбежать из отеля и обратиться в полицию.