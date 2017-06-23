Аэропорт Генуи изменил правила безопасности ради песто
Аэропорт итальянского города Генуя изменил правила безопасности, ограничивающие пронос жидкостей на борт самолета, и разрешил пассажирам брать в ручной клади до 500 граммов песто.
За провоз песто нужно будет заплатить 50 евроцентов в качестве пожертвования в благотворительный фонд, который помогает больным детям получить медицинские услуги за рубежом. На все остальные жидкости по-прежнему распространяется запрет на провоз в ручной клади в емкостях объемом более 100 миллилитров.
В аэропорту Генуи объяснили, что решили ослабить правила безопасности из-за того, что пассажирам постоянно приходилось выбрасывать банки с песто на пунктах досмотра.
Конечно, есть правила. Пассажиры могут взять на борт либо одну 500-граммовую банку песто, либо две по 250 грамм. Они должны вылетать напрямую из Генуи. И, что немаловажно, песто должен быть генуэзским (англ. яз.).