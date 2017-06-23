Аэропорт Генуи изменил правила безопасности ради песто

Аэропорт итальянского города Генуя изменил правила безопасности, ограничивающие пронос жидкостей на борт самолета, и разрешил пассажирам брать в ручной клади до 500 граммов песто.

За провоз песто нужно будет заплатить 50 евроцентов в качестве пожертвования в благотворительный фонд, который помогает больным детям получить медицинские услуги за рубежом. На все остальные жидкости по-прежнему распространяется запрет на провоз в ручной клади в емкостях объемом более 100 миллилитров.

В аэропорту Генуи объяснили, что решили ослабить правила безопасности из-за того, что пассажирам постоянно приходилось выбрасывать банки с песто на пунктах досмотра.