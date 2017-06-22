В центре Москвы мужчина убил официантку в кафе. В СК считают мотивом ее отказ выйти замуж

В Москве на улице Машкова днем 22 июня вооруженный ножом мужчина убил официантку в кафе.

Преступник нанес погибшей не менее девяти ударов ножом, сообщает СК. «От полученных ранений девушка скончалась на месте», — сказано в пресс-релизе.

По версии следствия, мотивом преступления был отказ девушки выйти замуж за «малознакомого мужчину», с которым она познакомилась в соцсетях.

Убийцу задержал участковый, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе московской полиции. По данным «Лайфа», сотрудник полиции находился в кафе во время случившегося; при этом издание утверждает, что обезвредил преступника сотрудник заведения.