В Ставрополе конвоиры при задержании сбежавшего арестанта ранили девочку и подростка

В Ставрополе сотрудники правоохранительных органов при задержании сбежавшего из суда ранили 10-летнюю девочку и 17-летнего подростка, сообщили в областной прокуратуре.

«В 12:30 в центре Ставрополя 24-летний гражданин Таджикистана, обвиняемый по ч.3 ст. 30 п. „г“ ч. 4 ст. 228.1 (незаконное производство или сбыт наркотиков) УК РФ, при перемещении из здания суда в конвойный автомобиль попытался сбежать», — сообщили в прокуратуре.

«При задержании сотрудники конвойного батальона причинили огнестрельные ранения двум несовершеннолетним», — заявили представители прокуратуры. Пострадавшие госпитализированы, тяжесть полученных ими ранений пока не уточняется.

По факту происшествия прокуратура проводит процессуальную проверку.

В паблике «Нетипичный Ставрополь» в соцсети «ВКонтакте» со ссылкой на очевидцев сообщается, что стрельба была открыта в оживленном месте — перекрестке улиц Дзержинского и Льва Толстого. Беглец был задержан.